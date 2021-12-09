日本饒舌潛力新血「空音」自正式加入主流廠牌以來短短1年半的時間，在與眾多樂壇高手、甚至音樂類型截然不同的音樂人交流合作下，所累積的龐大能量，讓他得以將身為一名音樂人的「骨幹=skeleton」，建構出屬於他自己的「品牌=maison」，把迄今所累積的能量與對未來的音樂願景完美銜接，打造出最高傑作《maison skeleton》。

EP中收錄了由活動初期便合作至今的Shun Maruno所操刀製作，以流行清亮的曲調，搭配唱出被戀愛心情搞得暈頭轉向的俏皮歌詞，帶來奇幻世界觀的主打曲〈oops ketchup and mustard...!!〉，與7人另類嘻哈樂團「Black petrol」合作，開闢空音音樂新境界的〈STREET GIG feat. Black petrol〉，唱出不受評價左右，明確表明自己立場態度的〈all done〉，訴說著日常中慵懶倦怠心境的〈負氣入睡〉，以及滿載獻給身邊人們的愛與對未來決心的〈2021〉，共5曲首首精粹的極選之作。