疑因不滿老母被家暴 兒枕頭悶死老父後伴屍8天再分屍

54歲符姓男子疑因不滿84歲父親長期對77歲母親家暴，上月28日在新北市永和區住家內利用枕頭悶死老父後，於本月6日在頂樓利用美工刀、鋸子肢解，符嫌割下頭顱及四肢，宛如古代酷刑「人彘」，7日再棄屍於永和區瓦磘溝，警方8日晚間逮捕符嫌，他坦承犯案，但警方仍需進一步確定屍體DNA身分。

據悉，符嫌的母親長期罹患失智症，他不滿父親長期對母親家暴，上月28日趁父親熟睡之際利用枕頭將其悶死，伴屍8天後於本月6日在住家7樓頂利用美工刀、鋸子肢解分屍。

符嫌割下頭顱及四肢，再利用行李箱裝屍，7日凌晨騎機車載往永和區瓦磘溝棄屍。民眾8日上午發現無頭、無四肢的軀幹在瓦磘溝載浮載沉，不到12小時即鎖定符嫌將他帶回偵訊。

警方前往拘提符嫌時，他主動開門並坦承犯案，警方正進一步釐清符嫌犯案動機及確認屍體身分。依據符嫌供詞，符嫌將頭顱、四肢及軀幹、凶器全都丟入瓦磘溝內，今（9日）將再度前往現場搜索其他屍塊。

警方指出，目前正在訊問符嫌作案過程等細節，全案將依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。