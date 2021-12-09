美國總統拜登今天表示，他已警告俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），若俄國攻擊烏克蘭，美國將對俄國祭出前所未見的制裁。

法新社報導，拜登在白宮告訴記者，他清楚表明，如果普丁侵略烏克蘭，俄國將面臨嚴重後果，將是未曾見過的經濟後果。

拜登提及，除了採取經濟措施，俄國若再次攻擊烏克蘭，將引發美國在北大西洋公約組織（NATO）東歐盟友領土加強駐軍。

但拜登也指出，派美軍捍衛烏克蘭抵抗俄國「不太可能發生」，因為烏克蘭並非北約成員。（譯者：陳正健）1101209

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