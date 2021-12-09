台中市東區振興路1棟透天民宅，9日凌晨1時20分傳出火警，台中市消防局出動大批警消前往灌救。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市東區振興路1棟透天民宅，9日凌晨1時20分傳出火警，台中市消防局出動大批警消前往灌救，由於有民眾受困，消防人員部署水線入內救人，將受困1名男性（年齡無法辨識）救出，但已無呼吸、心跳，緊急送醫急救後，男子經搶救無效，宣告不治，相關起火原因，由火調小組調查鑑定中。

東區振興路1棟透天民宅，9日凌晨傳出火警，消防局共出動東英、中山、信義、太平、中區分隊及第七大隊，出動消防車15輛、救護車3輛、消防人員63名，前往搶救，於1時42分火勢撲滅，01時56分於1樓建物後側臥室救出1名男性民眾（OHCA），由信義91予以急救處置送往中國附醫，起火原因待查。

台中市消防局指出，這起民宅火警造成燃燒面積約40平方公尺、財物損失待查、1名民眾死亡（該名民眾於1樓後側臥室床舖上發現），現場為2樓RC結構、3樓鐵皮加蓋建物，其中建物1樓內部全面燃燒、2樓神明廳及3樓後側臥室有燒損情形，後續由大隊火調人員調查起火原因。