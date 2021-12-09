英國首相強生今天宣布英格蘭地區自今夏解封以來最嚴格防疫規定，包括加強室內戴口罩、在家工作。不過，他強調政府還沒走到「封城」這一步，呼籲民眾繼續舉辦耶誕派對、建議參加前先檢測或快篩。

英國政府今年稍早曾宣布相對嚴格的秋冬防疫備案「B計畫」，以因應趨於嚴峻的疫情。強生今天晚間召開記者會，啟動「B計畫」，以因應每2至3天呈倍數成長的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株感染病例。他提到，政府將持續監測數據，一旦發現施打疫苗增強劑（第三劑）可有效控制疫情，就會相應調整規範。

新規定包括夜店及其他大型群聚場所需檢查客人是否持有證明完整接種的國民保健署（NHS）疫苗護照或快篩陰性結果；盡可能在家工作；在多數室內公共場所，包括電影院和宗教禮拜場合，必須戴口罩，但可排除餐廳和酒吧；有感染者接觸史的民眾不需隔離，改以每天實施檢測。

在家工作及口罩相關規定分別自13日及10日起實施；大型群聚場所的疫苗護照檢查措施預計一週內施行，以利業者準備。

強生提到，目前接種2劑疫苗即視為「完整接種」，可取得國民保健署（NHS）疫苗護照，但隨著增強劑施打人數增加，政府將持續檢討相關政策。這意味民眾未來可能必須接種3劑，才能取得疫苗護照。

強生呼籲民眾儘快施打疫苗，包括增強劑，「這是我們每個人所能做唯一最重要的事」。不過，他不考慮強制要求民眾接種，「我不認為在這個國家可以這樣辦事」，而應透過廣泛的社會溝通提高施打率。

根據英國政府提供的記者會資料，至8日為止，英國最近7天的COVID-19每日平均感染病例數為4萬8552例、最近7天的每日平均死亡人數為121人，7日當天的COVID-19病例住院人數為7317人，絕大多數為未完整接種者。

疫苗施打數據方面，至7日止，英國第一劑施打率為89%，兩劑施打率約81%，增強劑施打率則是37%。（編輯：東正健）1101209