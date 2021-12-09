美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）今天表示，提升台灣的自衛能力是「迫切任務」，而且是嚇阻中國的必要特點。
路透社報導，瑞特納在美國參議院外交委員會 (Senate Foreign Relations Committee）作證時發表這些言論。
瑞特納指出：「除了提供台灣防禦性武器和服務，該部門（國防部）仍致力維持美國抵抗武力手段或其他形式脅迫的能力，而這些可能危害台灣人民的安全。」（譯者：陳正健）1101209
美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）今天表示，提升台灣的自衛能力是「迫切任務」，而且是嚇阻中國的必要特點。
路透社報導，瑞特納在美國參議院外交委員會 (Senate Foreign Relations Committee）作證時發表這些言論。
瑞特納指出：「除了提供台灣防禦性武器和服務，該部門（國防部）仍致力維持美國抵抗武力手段或其他形式脅迫的能力，而這些可能危害台灣人民的安全。」（譯者：陳正健）1101209
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。