民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞痛毆成傷，引發關注。據《鏡週刊》報導，在林秉樞的母親11月24日公祭當天，林秉樞疑因副總統賴清德不能出席公祭，一度在會館2樓大吼暴走，甚至拉掉高嘉瑜的帽子、口罩，還扯髮要她下跪道歉。前民進黨立委郭正亮表示，賴清德本來就沒有要去，林秉樞卻一直對外放話說賴清德要去，結果賴清德未到場，所以他就惱羞成怒。

林秉樞疑因賴清德沒去母親的公祭對高嘉瑜動手，郭正亮8日在中天政論節目《大政治大爆卦》表示，林秉樞母親告別式那天，一早就有人傳說總統府有人要去，可能是林秉樞自己放的話，結果賴清德沒有到；應有發出邀請，賴清德的部分則是由高嘉瑜去邀請，因為高嘉瑜跟賴清德比較熟。而且事實上，賴清德本來就沒有要去，但林秉樞卻一直對外放話說賴清德要去，所以就惱羞成怒，當場爆發。

郭正亮認為，林秉樞會去接觸高嘉瑜，搞不好跟賴清德有關，他知道高嘉瑜跟賴清德關係好，而他第一次曝光的照片，也就是他和賴清德的合照；由於賴清德是不容易接觸的，所以他就從賴清德周邊比較親的嫡系一個一個接觸，包括林宜瑾、戴瑋姍、吳思瑤，高嘉瑜，都是跟賴清德比較好。

郭正亮指出，所以林秉樞是蠻有動機的，他要對外界強化一種印象，也就是他跟賴清德是不錯的；林秉樞是很懂得經營人際關係。

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