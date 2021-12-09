民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞痛毆成傷，引爆案外案。據《鏡週刊》報導，疑因副總統賴清德未出席林秉樞的母親公祭，林秉樞一度大吼暴走，還扯髮要高嘉瑜下跪道歉。資深媒體人吳子嘉推斷，國安系統、警察系統應該已經知道「打人事件」，因此賴清德有情報的情況下，不會出席。

吳子嘉8日在《關鍵時刻》節目中認為，若高嘉瑜請賴清德去參加林秉樞母親的告別式，據他的理解，賴清德一定會參加，因為他一定會捧高嘉瑜的場，因為高嘉瑜是在賴副總統比較孤單的時候，是挺他的，那是有患難情的。

吳子嘉推測，賴清德不去的理由很簡單，國安系統、警察系統已經通報了，說這個打人，而林秉樞毆打高嘉瑜事件，在當天可能醫院沒有報案，但警察跟國安系統應該知道了，還有高嘉瑜前男友馬文鈺知道這件事，大概該知道的通通知道了。而在這種狀況下，所有的國安隨層，應會跟副總統講，這個不能去，因為這個有糾紛，所以賴清德在有情報的情況下，不會參加。

吳子嘉質疑，林秉樞不知道這種情況，還膽敢再度毆打高嘉瑜，然後又把電話搶過來，想用高嘉瑜的手機發簡訊給賴副總統，這表示他膽子多大！高嘉瑜不敢給他手機，就打起來了，因為若給他會丟臉。他認為，高嘉瑜最後的支持、甚至奧援就是賴副總統，賴副總統可能是高嘉瑜翻身的一個最後機會，她並不願意把自己的政治前途毀掉。

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