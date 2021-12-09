土虱肉切開以後，驚見長長的橘色觸手，看起來相當恐怖。（圖／翻攝自爆廢公社）

天氣轉涼，不少人會喝藥膳湯暖身體，近日一名女網友外帶一碗藥膳土虱回家，打開卻發現裡面的土虱肉切口處，有著鮮豔橘色的小觸手，乍看相當恐怖，鼓起勇氣將肉剖開，結果觸手的形狀更驚悚，有點像爪子又像嘴巴，恐怖畫面引起網友討論，不少人崩潰直呼該不會是腐爛的動物屍體或是寄生蟲，對此，同是販售土虱料理的店家則解釋，那其實是土虱的生殖器。

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社》分享照片詢問，大家知道這是什麼嗎？只見一塊土虱肉的切口處驚見橘色小觸手，原PO好奇將土虱肉切開之後，發現裡面觸手比想像中的長，看起來相當恐怖。

照片引起網友討論，「土虱超噁的，不知道為什麼那麼多人喜歡」、「看完都沒食慾了」。不少網友也瘋狂猜測橘色觸手是什麼，有人覺得是寄生蟲，也有人認為土虱多是用廢棄的動物內臟餵養，所以橘色的觸手會不會是死雞的腳，或是其他動物的腐屍未被消化完全的樣子，各種臆測傾巢而出，讓不少人看了大呼不敢吃。

對此，內行網友透露，原PO分享的照片中，那隻土虱應該是公的，而那個橘色看起來像是觸手的東西，其實就是公土虱的生殖器，有點類似於魚鰾那樣，不是大家推測的死雞或是寄生蟲。

根據《三立新聞》報導，一名在夜市販售當歸土虱的小吃店老闆娘也說，土虱切口處橘色的條狀物體，其實是土虱的生殖器官，並不是大家懷疑的寄生蟲。