第四季起金屬包裝容器產業開始進入旺季，製罐廠11月營收繳出漂亮成績單，福貞-KY(8411)創同期新高、吉源-KY(8488)也刷新24個月新高，月增分別為6.72％、17.2%，年增則為35.46％、62.4%。

第4季為傳統旺季，若照往年經驗來看，營運熱度可望延續到農曆年前，福貞預期，12月營收表現可持續維持較高的成長幅度。吉源指出，目前產業秩序也比較好，沒出現削價競爭，明年無論是價格還是市場都正面看待。

兩家製罐廠同步在大陸區都有新產能擴充的計劃，福貞-KY山東廠再增加3~5億支二片式鋁罐產能，2022年第3季起挹注營收貢獻，陝西廠明年第2季開始建設廠房及基建，2023年第一期產線可望投產，二片式鋁罐年產能約6億支。

吉源在廣東兩片罐第二條產線，第一階段投入台幣6億元，剛開始年產能由5億罐開始向上提升，法人估，明年可望增加4~5億元的營收貢獻。第二階段，待產線穩定後，再投入2~3億元台幣，這部分產能將針對500亳升的兩片罐為主，預估今年年底前，設備安裝完成試產，現階段客戶也接觸的差不多了，另外也有新的客戶，將成為明年營運新動能。

福貞11月合併營收為新台幣7.73億元，續創歷史同期新高表現，前11月合併營收69.47億元，已接近2017全年度營收70.8億元高峰表現。吉源-KY11月營收4.84億，創24個月新高，前11月營收36.12億元，創4年新高，年增49.81%。