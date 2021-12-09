線材廠萬旭(6134)自結10月稅後虧損為748萬元，累計前10月每股淨損約0.36元，隨著大陸及美國啟動基礎建設，萬旭表示，明年安控、車用等產品出貨可望優於今年，業績可望擺脫虧損重返獲利。

萬旭為銅軸線材廠，過去公司產品終端應用以NB居多，近幾年公司積極擴大產品線，朝安控視訊、醫療、車用等產品佈局，由於近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數。

萬旭10月稅後虧損為748萬元，累計前10月稅後虧損為2627萬元，每股淨損約0.36元；累計前11月合併營收為15.43億元，年增10.86%。

隨著各產業產品佈局逐漸發酵，目前NB佔萬旭營收比重已降至30%以下，安控視訊產品佔比約15%，車用等佔比約10%。

展望明年，萬旭表示，明年成長動能包括：安控、車用及醫療等產品，預估明年安控產品佔比將高於今年，醫療及車用產品出貨亦有機會持續放量，明年可望擺脫虧損重返獲利。