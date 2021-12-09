隨著數位貨幣逐漸在全球金融市場成為新的趨勢，全球最大信用卡組織Visa在8日也針對銀行與企業客戶推出全球加密貨幣顧問服務。
Visa表示，這項顧問服務將包括教育機構認識加密貨幣、允許客戶使用數位貨幣支付網絡與協助處理後端運作等。
根據該組織日前發布的全球調查指出，有將近4成加密貨幣持有者表示，他們可能或極有可能在未來12個月將他們最常交易的銀行，轉換到有提供加密貨幣產品的銀行。
隨著數位貨幣逐漸在全球金融市場成為新的趨勢，全球最大信用卡組織Visa在8日也針對銀行與企業客戶推出全球加密貨幣顧問服務。
Visa表示，這項顧問服務將包括教育機構認識加密貨幣、允許客戶使用數位貨幣支付網絡與協助處理後端運作等。
根據該組織日前發布的全球調查指出，有將近4成加密貨幣持有者表示，他們可能或極有可能在未來12個月將他們最常交易的銀行，轉換到有提供加密貨幣產品的銀行。
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