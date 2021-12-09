四大公投案投票日進入最後倒數階段，國民黨立委李德維、藻礁公投領銜人潘忠政7日勘查大潭藻礁中油三接棧橋施工現場，直擊臨時棧橋鐵架直接插入藻礁，畫面曝光後引發爭論。國民黨台北市議員游淑慧昨(8日)晚在臉書質疑總統蔡英文「嘴巴喊藻礁永存，行動卻藻礁永息」。

李德維7日在臉書透露，清晨五點抵達大潭藻礁、中油第三天然氣接收站施工處，結果這回直衝施工處，「一舉戳破了蔡總統與蘇貞昌的謊言，三接的棧橋鋼構結構，就筆直地插在藻礁上！傷害藻礁，有圖為證」。

游淑慧對此表示，蔡英文「嘴巴喊藻礁永存，行動卻藻礁永息」。此文引發不捨網友討論，不到一天時間已有近百則留言，有網友說，「七千年的地質，怎麼辦」、「在這個區域施工，怎麼可能不傷藻礁」、「這樣是不是已經完了？」

經濟部昨下午則是在臉書表示，護礁盟的朋友拿出棧橋橋墩與礁石的特寫照片，看來驚悚，但他們沒說的，是三接外推後，讓整個藻礁G1、G2區都完整保存下來。經濟部也提到，三接外推方案是工程上影響環境最小的方式，保護藻礁、減少中南部空汙，而且維持供電穩定。

蔡英文昨出席活動時強調，興建三接，不僅可以減緩中電北送、南電北送的問題，也可以改善中部、南部的空汙，是台灣淨零轉型重要關鍵，即使能源轉型這條道路上挑戰再多、再困難，政府也會持續跟社會各界來溝通對話、共同解決。