林秉樞施暴案燒出綠營網軍之亂，台北市長柯文哲為此表示「有權力的人怎麼節制自己的權利」很重要，但除了遭前攝影官發文打臉外，「盾牌牙醫史書華」也貼出一張與柯文哲開會的圖片，說是「被柯找去市政府會議室討論選戰怎麼打、網路風向怎麼帶」，質疑「你柯文哲跟我說一人一信查網軍？」不過台北市政府發言人陳智菡也反問「您自認自己是網軍嗎？」

林秉樞案引爆綠營網軍產業疑雲浮出檯面，他除了被爆料有操作臉書粉絲團外，還有經營YouTube頻道，請來多位綠營人士拍影片。面對網軍問題，柯文哲日前就表示「執政者、有權力的人怎麼節制自己的權利」，號召民眾「一人一信」，呼籲行政院長蘇貞昌嚴查網軍問題，但也狂酸「我們都知道怎麼查，但非常清楚，他們不會查，因為查不下去」。

不過柯文哲此舉除了被前攝影官潘俊霖打臉外，史書華也在臉書貼出與柯文哲開會的照片，說「2018五月某天晚上，被柯找去市政府會議室討論選戰怎麼打、網路風向怎麼帶」，並加碼秀出邀請函，指出討論內容包括「從綠基礎出發，躺著也會贏，為何要走現在三方鼎力？」「您身為一個政治領袖，您的認為的『領導』是？」及「這三年市長做的那些事情與民調，有啥關係？」

陳智菡看完後也在臉書發文回擊，指出該次會議的主旨與議題為「如何在國民兩黨的包夾下讓政壇存在多元的聲音」，不解地說「為何那樣的邀請，可以被你斷章取義、含沙射影成網軍召集大會」，並詢問「難道史醫生您自認自己是網軍嗎？所以你收了柯文哲的錢？辦了多少事？」

陳智菡表示，史書華因為一場學運成了正義般的存在，應該更堅持正氣與社會責任，而不是用似是而非的虛假訊息胡亂指控，「那個盾牌醫生高舉的道德形象終於瓦解模糊」，並說「現在你的盾牌是在為誰抵抗誰？又在為誰護航？」

事後史書華也再度發文，強調自己沒有收過柯文哲的錢，「因為我是負責捐錢的，當年我怎麼支持他，現在就怎麼鞭策他」，並表示「『莫忘初衷』，剛好是2014柯選上那個晚上我給他的四個字」。除此之外，史書華也說很感謝陳智菡當年的正面報導，「但身為陳發言人，我覺得可惜了。因為你現在的上司是柯市長，而不是你原本的新聞專業，我很懷念當年那個秉持專業的您」。

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