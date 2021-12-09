東北季風今天起減弱，氣象達人彭啟明表示，從今天開始到周日(12日)除了東半部局部雨外，台灣各地都是穩定的好天氣，接著下波變天時間在周日晚間，東北風增強加上水氣接近，北部、東半部轉陰沉偶陣雨，溫度略降1、2度，至於下波強冷空氣抵達時間，可能最快要到12月下旬較有機會。

下波強冷空氣何時會到，彭啟明今在臉書表示，目前預測上，可能最快要到12月下旬較有機會，屆時可能有冷高壓南下到台灣，但強度及影響時間都要觀察，仍在變動當中。未來7到10天都維持東北風的天氣型態，有時強有時弱，都是穩定的天氣。

彭啟明表示，11月有三波冷高壓南下接近，12月反而頻率比較少一點，在北極振盪指標上，也看到顯著的偏正，代表極地冷空氣位置較偏北，較少南下，這可以解釋近期台灣偏暖的原因，歐美也有許多地方，也有顯著偏暖的趨勢，不過冬天才剛開始，指標仍有可能轉負，未來還是會有幾波冷高壓南下。

至於近日天氣，彭啟明指出，台灣各地今天起到周日都為穩定的東北風型天氣，東半部水氣稍多一點，西半部相當晴朗，北部晴到多雲，北台灣氣溫逐漸回升。下一波變天在周日(12日)晚間，東北風增強伴隨水氣接近，北部、東半部陰沉偶陣雨，溫度略降1、2度，中南部仍是穩定天氣，不過這波很快，到下周二就會減弱。