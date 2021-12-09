「阿堂鹹粥」宣布漲價，魚皮和魚肚粥從180元漲到200元，引發網友不滿，更上Google刷一星負評，對此，藝人史丹利不禁納悶一碗拉麵賣到將近300元，不僅沒人罵賣的太貴，甚至一堆人甘願為此排好幾小時的隊伍。

台南知名美食「阿堂鹹粥」宣布漲價被罵翻，藝人史丹利在臉書發文表示：「一碗將近300元的拉麵都可以排隊排到天荒地老也甘願，那為什麼一碗200元的鹹粥就會被罵到臭頭呢？」不解許多沒去吃卻一直亂罵留負評的人，究竟存有什麼心態？強調業者漲價還能撐下去是他們的本事，多個20元對會光顧的客人而言，想必也是可以接受的價格。

史丹利不解批評鹹粥漲價的網友存的心態。（圖／熱血史丹利大叔應援團臉書）

對於愛留負評亂罵的酸民，史丹利建議阿堂鹹粥改名叫「一堂鹹粥或阿蘭鹹粥」，或辦個活動說只要姓名有「鹹粥」兩字，就可以來店裡吃到飽，此行銷策略想必就不會被罵，對此，網友回應：「台灣人的貧窮是沒有下限的，行為也是」、「熱炒肉類一盤一百五到兩百不等的店為何沒被噓？真的是無聊」、「速食業者漲價也沒看大家罵多兇」、「嫌貴就不吃就好啊，幹嘛管人家要賣什麼價錢」。

名嘴狄志為也針對此事發表看法，表示覺得貴就不要吃，屆時沒人去吃的時候，看業者會不會為了收入而降價，相信若是美味不變，還是會有人願意花錢去吃，強調這只是「供需問題」，但最主要關鍵在於「價值觀」的問題。