得到新的面試機會總是令人雀躍又期待,但可別因一時與面試主管聊得開心,就把不該說的話全吐出來。回答每場面試的必問問題「Why did you quit your job?」時可千萬別掉以輕心,因為主管不只能藉此看出你的責任感、忠誠度還有工作的穩定性!

以下我們就來看各種離職原因的回覆技巧,包準讓雇主對你充滿信心留下好印象。

離職原因1. 組織變動

你想離職的原因或許是因為被調到原主管的死對頭底下,新主管處處與你作對找麻煩,但切記千萬不要trash talk your manager (謾罵主管),也不要好傻好天真地說「 I’m leaving because my supervisor has always been bullying me and finding faults in me. 」(我新主管老是欺負我、找我麻煩,所以我要閃了),你可以很專業地說:

I have loved my time at ABC Company and am proud of the successful marketing campaigns that I have conceived and managed. However, I think the time has come for a change. We are going through some organizational changes right now and a lot of projects are on hold.(我在ABC公司的時光很快樂,對自己之前構思與掌管的行銷活動也很驕傲,但我想是時候該做改變了,因為我們公司正面臨一些組織變動,有些專案都停滯了。)

這個回覆巧妙地提到自己在前公司的愉快經驗,也用了幾個漂亮的字彙來透露自己的優秀功績,成功地conceive(構想)與manage(掌管)marketing campaigns(行銷活動)。

與其提到主管多糟,只是輕描淡寫的說有些organizational changes(組織變動),也用projects are on hold(停滯)來暗示自己被主管冷凍的情況。

又或者,你可以更簡單地說:

When my supervisor left, it made me realize that it was an ideal time for a change and this seemed to be the perfect opportunity to move on as well.(在我主管離開時,讓我了解現在正是最適合做改變的時候,也剛好給我一個機會向前進。)

抓住最ideal(適當的)時間點提出離職,又告訴面試主管你想繼續move on(向前邁進),是不是讓人覺得你積極又忠心耿耿呢?

離職原因2. 裁員風聲

近幾年經濟不景氣,有時公司傳出將把整個部門裁撤的消息,因此你有絕對正當的理由提前另尋出路,你可以這麼說:

The company was downsizing and I thought it made sense to seek another position before my job is eliminated.(公司已經在縮編,在我的工作被撤除之前我認為另尋出路很合理。)

公司在downsize(縮編)趁著現有職位被eliminate(消除)之前尋找新出路,and it makes perfect sense,是個很能令人體諒的合理原因。

離職原因3. 希望成長、拓展技能

這是個最好聽但也最難以令人信服的理由,要不就是聽起來很籠統,要不就像個藉口。到底怎麼說才能真誠又得體,讓我們看看以下說法:

I’m looking for a new challenge and to grow my career and I didn’t want to job hunt part-time while working.(我正在尋找新挑戰讓事業能有所成長,但我覺得邊工作邊找工作很不妥當。)

job hunt part time就是形容有全職工作卻又在「兼職找工作」的情況,這麼回答完全展現了你的責任感和良心!相信到時你要離開工作崗位也不會愧對現在的公司,絕對讓新雇主感到放心。

另一個也很優質的說法:

I have been at my company for three years now and have learned a lot from working with some amazing salespeople. However, I am starting to feel like I need some new challenges. This position really appeals to me because it would allow me to manage a bigger team and sell more innovative products.(我在這間公司已經三年也跟很多優秀的業務共事過,但我開始覺得我需要一些新挑戰,而這個職位非常吸引我,因為它能讓我管理更大的團隊也能讓我嘗試銷售更新穎的商品。)

如此一來便透露出自己良好的定性,在一間公司待了至少三年以上,還會欣賞身邊的同仁,重點是稱讚了新職位appeals to him/her(很吸引他/她),也看出此人想做大事、不畏挑戰願意銷售innovative(新穎)產品的野心,輕鬆淡化離職的負面因素。

希望今天的文章有幫助到各位讀者,也記得在面試前多加練習如何說明離職原因,才不會聽起來很心虛沒自信喔!

文/羅伊伶Janet Lo