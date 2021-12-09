得到新的面試機會總是令人雀躍又期待，但可別因一時與面試主管聊得開心，就把不該說的話全吐出來。回答每場面試的必問問題「Why did you quit your job?」時可千萬別掉以輕心，因為主管不只能藉此看出你的責任感、忠誠度還有工作的穩定性！

以下我們就來看各種離職原因的回覆技巧，包準讓雇主對你充滿信心留下好印象。

離職原因1. 組織變動

你想離職的原因或許是因為被調到原主管的死對頭底下，新主管處處與你作對找麻煩，但切記千萬不要trash talk your manager （謾罵主管），也不要好傻好天真地說「 I’m leaving because my supervisor has always been bullying me and finding faults in me. 」（我新主管老是欺負我、找我麻煩，所以我要閃了），你可以很專業地說：

I have loved my time at ABC Company and am proud of the successful marketing campaigns that I have conceived and managed. However, I think the time has come for a change. We are going through some organizational changes right now and a lot of projects are on hold.（我在ABC公司的時光很快樂，對自己之前構思與掌管的行銷活動也很驕傲，但我想是時候該做改變了，因為我們公司正面臨一些組織變動，有些專案都停滯了。）

這個回覆巧妙地提到自己在前公司的愉快經驗，也用了幾個漂亮的字彙來透露自己的優秀功績，成功地conceive（構想）與manage（掌管）marketing campaigns（行銷活動）。

與其提到主管多糟，只是輕描淡寫的說有些organizational changes（組織變動），也用projects are on hold（停滯）來暗示自己被主管冷凍的情況。

又或者，你可以更簡單地說：

When my supervisor left, it made me realize that it was an ideal time for a change and this seemed to be the perfect opportunity to move on as well.（在我主管離開時，讓我了解現在正是最適合做改變的時候，也剛好給我一個機會向前進。）

抓住最ideal（適當的）時間點提出離職，又告訴面試主管你想繼續move on（向前邁進），是不是讓人覺得你積極又忠心耿耿呢？

離職原因2. 裁員風聲

近幾年經濟不景氣，有時公司傳出將把整個部門裁撤的消息，因此你有絕對正當的理由提前另尋出路，你可以這麼說：

The company was downsizing and I thought it made sense to seek another position before my job is eliminated.（公司已經在縮編，在我的工作被撤除之前我認為另尋出路很合理。）

公司在downsize（縮編）趁著現有職位被eliminate（消除）之前尋找新出路，and it makes perfect sense，是個很能令人體諒的合理原因。

離職原因3. 希望成長、拓展技能

這是個最好聽但也最難以令人信服的理由，要不就是聽起來很籠統，要不就像個藉口。到底怎麼說才能真誠又得體，讓我們看看以下說法：

I’m looking for a new challenge and to grow my career and I didn’t want to job hunt part-time while working.（我正在尋找新挑戰讓事業能有所成長，但我覺得邊工作邊找工作很不妥當。）

job hunt part time就是形容有全職工作卻又在「兼職找工作」的情況，這麼回答完全展現了你的責任感和良心！相信到時你要離開工作崗位也不會愧對現在的公司，絕對讓新雇主感到放心。

另一個也很優質的說法：

I have been at my company for three years now and have learned a lot from working with some amazing salespeople. However, I am starting to feel like I need some new challenges. This position really appeals to me because it would allow me to manage a bigger team and sell more innovative products.（我在這間公司已經三年也跟很多優秀的業務共事過，但我開始覺得我需要一些新挑戰，而這個職位非常吸引我，因為它能讓我管理更大的團隊也能讓我嘗試銷售更新穎的商品。）

如此一來便透露出自己良好的定性，在一間公司待了至少三年以上，還會欣賞身邊的同仁，重點是稱讚了新職位appeals to him/her（很吸引他／她），也看出此人想做大事、不畏挑戰願意銷售innovative（新穎）產品的野心，輕鬆淡化離職的負面因素。

希望今天的文章有幫助到各位讀者，也記得在面試前多加練習如何說明離職原因，才不會聽起來很心虛沒自信喔！

文／羅伊伶Janet Lo