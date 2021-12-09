封測廠矽格(6257)受病毒感染及晶圓供應不順等影響，2021年11月合併營收續降至近8月低點，但隨著生產恢復正常、客戶訂單溫和回升，公司對營運展望看法不變，樂觀預期全年營收將可順利達標創高，並持續看好明年營收續繳雙位數成長、再創新高。

矽格公布2021年11月自結合併營收13.26億元，雖較10月14.45億元減少8.25％、降至近8月低點，仍較去年同期11.51億元成長達15.24％。累計前11月合併營收151.62億元，較去年同期112.18億元成長達35.16％，持續改寫年度新高。

矽格表示，11月營收下滑除了因晶圓廠供貨不順、手機及網通客戶來貨減少，主要為部分廠區伺服器11月初遭病毒感染，致使生產設備停機數天檢測所致。

目前病毒感染已全面排除、生產恢復正常，客戶訂單亦溫和回升，對全年營收成長達標維持樂觀看待。

受步入季節性淡季、客戶產品組合調整及新舊產品銜接、病毒感染事件等因素影響，矽格第四季機台稼動率略有下降，法人預期營收將較第三季小幅下滑、仍可年增達雙位數百分比，全年營收成長可望維持逾3成動能、順利改寫新高。

展望明年，矽格看好5G手機、網通WiFi 6/6E、車用、高速運算（HPC）等產品線成長，其中車用晶片測試今年貢獻估約6％、明年目標上看10％。WiFi晶片今年貢獻則受限晶圓供給不足影響，隨著客戶預期明年供給將改善，明年營收貢獻成長可期。

此外，矽格因應5G發展迅速，正研發推出5G毫米波天線封裝（AiP）測試產能，預計下半年推出完整測試方案、明年有機會量產。公司表示，目前5G相關應用對矽格營收貢獻約25％，預期明年可進一步提升至30％。

矽格董事長黃興陽表示，半導體產業大趨勢發展仍向上、持續「叫好」，但能否像市場預期「叫座」，需視晶圓產能可否順利開出、測試設備能否如期到貨。不過，矽格受惠漲價及併購效益持續顯現，預期明年營收可續繳雙位數成長，法人預估將自2成起跳。