光洋科(1785)經營權紛爭愈演愈烈，近日驚傳有通路商竊取散戶股東的股臨會委託書等情事。集保結算所對此強調，徵求人及通路商應依規徵求、不得有價購等違法行為，若經查核發現確有違規，除取得委託書不計入表決權，並將依違反證交法裁罰24～480萬元。

集保表示，公司受金管會指定，檢查徵求人、代為處理徵求事務者、受託代理人或其關係人取得出席股東會委託書有無違反規定，對查核違反徵求股東會委託書事宜，一向秉持保持中立、不會有偏頗且勿枉勿縱。

針對近期有投資人表示，遭不知名人士以詐騙手法竊取股臨會委託書情事，集保呼籲檢舉人提供具體事證以供查核，對檢舉違法收取委託書案件都會積極依法查核，若股東發現竊盜、詐騙委託書等行為，此情事屬於刑事案件、應向治安機關報案處理。

針對日前市場不實傳聞，集保已電請爭議公司股代機構、代為轉達秉公處理的查核立場，檢舉價購委託書需檢附明確事證及物證，並聯絡爭議公司相關人員提供事證備供查核。同時，亦向各徵求委託書業者及其從業人員，重申並要求應確實依規定辦理徵求事務。

集保指出，投資人若發現以金錢或其他利益向股東價購股東會委託書等違法行為，可提供具體事證向集保檢舉，如是哪家公司或場所、誰拿金錢或用其他利益向股東收取委託書等事證，或錄音、錄影資料。

集保說明，投資人可透過檢舉專線電話(02)2547-3733、或透過電子郵件信箱[email protected]向集保提出檢舉，若案件經查證屬實且經主管機關處分確定後，將依規定給予檢舉獎金。