四大公投將於12月18日舉行投票，距離倒數9天，已有民眾收到投票通知單，而內政部也發布新聞稿指出，13日至18日開放線上查詢，輸入身分證字號及出生年月日，即可查詢投票所地點。

內政部8日發布新聞稿指出，中央選舉委員會定於12月18日舉辦全國性公民投票，為利民眾查詢投票地點，內政部自12月13日9時起至18日下午5時，開放線上查詢，民眾只要到內政部戶政司全球資訊網的「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入身分證字號及出生年月日，即可查詢。

內政部也說明，各鄉（鎮、市、區）戶政事務所，已於今年8月8日完成110年全國性公民投票案投票權人名冊編造，投票權人戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所並於8月10日至12日完成投票權人資格公告閱覽事宜。

距離1218公投剩下不到10天，已有民眾收到投票通知單，《中時新聞網》亦整理出相關注意事項：

一、投票日期及起訖時間：110年12月18日自上午8時至下午4時止。

二、投票時應攜帶本人國民身分證及印章（持舊式或已報遺失之國民身分證不得憑領公投票）。

三、請使用選舉委員會製備之圈選工具圈蓋公投票，公投票「蓋章」或「按指印」，無效。

四、請攜帶通知單（如未攜帶通知單請記住名冊號次），以節省領票時間。

五、全國各戶政事務所於投票日不受理換補發國民身分證。

◆投票流程：

測量體溫→確認身分→領取公投票→圈票→投入票匭→完成投票

◆投票資格：

年滿18歲之中華民國國民，即民國92年8月28日以前（包括當日）出生，現在中華民國繼續居住6個月以上，並無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者。

四大公投案將於12月18日投票。（圖／本報系資料照）

◆四大公投案

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）。