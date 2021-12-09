自從開放含有萊克多巴胺的豬肉進口後，民眾選購肉品時都會多加注意。一名女網友表示，近日到美式賣場好市多消費，發現購買的梅花豬裡有一塊塊米色的硬塊，並將其PO上網詢問，不少人懷疑是萊劑殘留在豬體內的痕跡，有內行人解答，米色塊其實是豬隻打疫苗後留下的「藥瘤」，建議料理時切掉。

原PO昨（8）日於臉書社團《Costco好市多 商品消費心得分享區》指出，下午在賣場買了一盒梅花豬，當下拿了就走了，回家要烹煮才發現豬肉上有一塊塊5元大小的米色硬塊，摸起來粗粗的，「可以請教，這是什麼東西嗎？」

女網友買回豬肉後，發現上方有一塊塊米色硬塊。（圖／翻攝自Costco好市多 商品消費心得分享區）

圖文曝光後，不少網友也十分驚訝，「萊克多巴胺？」、「妳買到萊豬？」、「豬的淋巴結？」、「腫瘤？」、「有疑慮就拿會去換啊」、「趕快拿去退，那是小肉瘤，會有臭味」、「是不是賣場檢驗不合格啊」、「不要吃啊！快拿回去退貨，建議買菜市場新鮮溫體豬」、「會不會是還沒分解完的藥」。

留言中也有知情網友透露，米白色塊其實是「藥瘤」，是豬隻注射疫苗後，留下的殘留藥物，一般來說都是以梅花肉這個部位最常見，若有疑慮還是可以拿回賣場退貨，「建議切除，這是打疫苗的地方」、「這次打疫苗殘留的藥劑哦！一般來說分布在豬隻的左半邊」。