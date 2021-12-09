新北市永和區保平路巷弄旁水溝8日上午發現一具遺體已發黑，但該具遺體並無頭也無四肢。（民眾提供）

新北市永和區一處大排8日發現一具僅剩身體軀幹的浮屍，警方火速12小時內追出為54歲符姓男子作案，符男坦承不滿8旬父親長期家暴母親才痛下毒手。資深警官透露，破案關鍵在於釐清被害人身分，沿線索推敲出案情全貌。

據了解，有民眾8日清晨目擊永和區瓦磘溝疑似有一具遺體卡在水溝邊，待天色漸亮後仔細一看才驚覺真的是遺體，隨即報警處理，經警消獲報前往打撈，發現為一具男性遺體，而四肢、頭部被利刃切斷，僅下身著內褲，初判是遭人分屍。

警方獲報後，立即組成追案小組緝凶，延著大排周圍大規模調閱監視器，試圖查明棄屍地點及可疑人車，同日晚間鎖定一名家住永和的符姓男子涉嫌重大，經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，於案發12小時後晚間10時30分許，在北市永和區雙和街16巷內某民宅6樓，攻堅破門拘提符嫌到案。

經過初步詢問，符嫌坦承因不滿84歲父親長期對77歲母親施暴，因而懷恨殺害父親並肢解棄屍，全案將依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

據《自由時報》報導，劉姓資深警官透露，偵辦命案的關鍵在於釐清被害人身分與背景資料，一般來說都會先以面貌、齒模與指紋著手，或是身上明顯刺青、胎記與身高體重等，待身分釐清後方可推出周邊的人是否有殺人動機，再進一步推敲案情全貌。

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