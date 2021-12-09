鵜鶘隊本季戰績一落千丈，目前只有7勝19敗(今日對決金塊)，排在西區最後一名，而陣中大將錫安威廉森(Zion Williamson)至今還未能復出，而他最近在對上火箭的比賽中出現，穿著一身紅色套裝，外型似乎又肥了不少，據美媒報導，他的體重已來到150公斤，比熱火時期的歐尼爾(Shaq O'Neal)還重。

早在今年11月初錫安就在訓練影片中曝光，當時他外型已非常嚇人，那時接近144公斤，比聯盟兩大長人馬楊諾維奇(Boban Marjanovic)132公斤、佛爾(Tacko Fall)141公斤還重，巴克利(Charles Barkley)戲稱他就像自己和歐尼爾生的孩子。 同時巴克利語重心長告訴他要減重，否則生涯會很難熬。

沒想到在最近曝光的照片中他看來又肥了一圈，讓外界感到震驚，而知名記者麥馬漢(Tim MacMahon)在節目透露驚人消息，他說：「許多消息來源告诉我，他體重已比之前260磅(約120公斤)還多70磅(約30公斤)，你們自己算算吧！」照麥馬漢這樣說，錫安又比11月初多了近10公斤之多。

若此消息屬實，150公斤可說是比熱火時期的歐尼爾還要重，當時歐尼爾大約是325磅(約147公斤)左右，離開湖人後他在球隊督促下慢慢把體重瘦下來，而錫安的身高只有198公分，比歐尼爾216公分還要矮很多，所以這完全是非常誇張的重量，若是按照這樣的身材復出，對體能和健康來說都是一大負擔。

巴克利就曾說：「他太常受傷，做過腿部手術，現在腳還骨折。」他也提到錫安在大學時就已經歷半月板撕裂和右膝傷勢。他還說：「他必須學習，即是真的受傷了，也要控制飲食，若繼續讓體重對膝蓋和腳造成傷害，只會繼續受傷，我知道他有很大的力量，但一直受傷難以取得成功。」