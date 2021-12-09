符嫌將父親分屍剁成人彘後，棄置永和瓦磘溝。（中時資料照）

新北市永和區瓦磘溝昨（8）日上午發現1具頭顱與四肢都被切除的遺體，新北市警方立即組成專案小組偵辦，經過濾大量沿途監視器影像，鎖定54歲符姓男子涉案，符男被捕後坦承犯案，並向警方表示，因不滿84歲父親長期對77歲母親施暴，上月28日將父親悶死，本月6日因聞到屍臭，才將遺體肢解棄屍，符男昨晚見警方上門，激動怒喊：「誰叫他欺負我母親」。警方持續搜查相關事證，全案朝殺人罪嫌偵辦。

民眾昨天清晨5時許發現1具無頭、無四肢體，浮在瓦磘溝水面上，警方獲報後封鎖線場勘驗，初步研判死者為男性，頭部、四肢疑遭鋒利刀具分屍，凶器應為菜刀或開山刀，經鑑識人員初步勘驗，該具屍體僅穿著四角內褲，頭部連頸切斷，雙手亦遭齊肩斬斷，雙腿僅剩一半大腿連接軀幹，形同「人彘」。

警方獲報後深入追查，認定54歲符姓男子涉有重嫌，上門逮人時，符男坦承犯案，並表示他不忍母親長期遭父親家暴，上月28日將父親悶死，伴屍9天後，見遺體散發惡臭，才在頂樓將父親的遺體分屍棄置水溝。

據了解，符男在警方上門時激動怒吼：「誰叫他欺負我媽」，坦承上月28日趁父親睡著時，用枕頭將他悶死，遺體放在臥室9天後散惡臭，他見事情不妙，才把遺體「背」到頂樓分屍。

符男坦承，是用鋸子與美工刀剁掉父親的頭顱、四肢，再用行李箱裝運，7日凌晨將屍塊與凶器一同丟進瓦磘溝大排內，8日上午被民眾發現，但檢警仍在調查符男所言的真實性。