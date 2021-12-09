10年前新北市積穗國小營養午餐桶長蛆，當年剛退休的新北市中和國小校長傅育寧被指涉案遭逮捕羈押49天，一、二審法院判他有罪，台灣高等法院更一審逆轉改判無罪，檢上訴後遭駁回確定，他聲請刑事補償，高院判決以每日4000元計算，准予補償19萬6000元。

傅育寧表示，2011年12月1日他被新北地檢署檢察官逮捕並向新北地方法院聲請羈押，12月2日他遭押並禁止接見通信，隔年1月18日新北地院命他以200萬元具保停止羈押，他遭羈押共計49天，今年9月15日最高法院駁回檢察官上訴，判他無罪確定，他可聲請刑事補償。

傅說，他被羈押時是新北市中和國小校長，具有良好之社會名聲以及正當之職業，每月薪資收入大約9萬餘元，然因本案而突遭新北地院裁定羈押，使得校長收入及個人名譽，均遭到莫大之損害，請求按羈押日數每日5000元計付補償金，共計24萬5000元。

高院認為，傅男涉犯貪汙罪新北地院判刑8年4月，高院判刑7年6月，最高法院撤銷後，高院更一審改判無罪，檢察官不服提起上訴，最高法院今年9月15日駁回確定，傅男在11月3日聲請刑事補償，未逾刑事補償法的2年時效，聲請屬合法。

高院審酌傅男受羈押時在2011年8月1日剛從新北市中和國小校長之職退休，並參酌新北地院法官所為羈押裁定尚無違法及不當之處，以每天補償4000元為適當，准予補償補償19萬6000元。不服決定，可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。

營養午餐案，當年檢方查出38名中小學校長 、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中14名校長已被判有罪定讞，今年9月最高法院針對劉創任等6校長判刑確定，另4人撤銷發回更審。

另時任網溪國小校長潘教寧、林口國小校長蕭茂生及中和國小校長 傅育寧、集美國小校長吳永裕等9人獲判無罪確定。業者李慕柔等4人，遭高院更一審分別判處6月至1年2月不等徒刑，可緩刑確定。