林秉樞涉暴力攻擊立委高嘉瑜，警方及法警押解途中，林一直對媒體放話是否違法，律師余淑杏表示，司法警察並未直接令嫌疑人面對媒體，而是媒體尾隨跟拍，嫌疑人也自願回應媒體的詢問，如此情況能否說司法機關「不當使嫌疑人受媒體拍攝或受訪」實務目前仍未有定論。

律師余淑杏解釋，《刑事訴訟法》確立偵查不公開原則，一則保障被告與嫌疑人的隱私名譽，維護公平受審的權利，同時也維護司法程序順利進行，避免串供滅證等情事發生。因此《偵查不公開作業辦法》第9條第4項有規定，不得不當使犯罪嫌疑人或人犯受媒體拍攝或直接接受採訪，以防止藉機洩漏案情或串供滅證。

然而，需服從偵查不公開原則的人只有檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員，並不包含被告或嫌疑人在內，因此被告或嫌疑人主動公開偵查資訊也沒有違法問題。

律師余淑杏認為，重大矚目案件本身就極易成為媒體採訪的對象，移送過程如有必要，可採取適當之隔離措施，但畢竟尚未裁定羈押禁見，即使採取隔離措施，執行上仍需因時、地制宜，無法過度強制，方可平衡當事人權益保護與偵查程序的順利。

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