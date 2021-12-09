小編今天（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。國內15家上市金控中，哪檔金控股的投資最好康？根據各大金控近來股價表現和今年預定配發的股利行情調查結果顯示，以元大金的6.4％居冠，而投資殖利率前五強金控，分別是元大金6.4％、永豐金5.5％、國泰金5.4％、富邦金5.2％、兆豐金5.0％。

【1】殖利率前五大金控出線 元大金奪冠

除了獲利頻創高峰，元大金豪氣發放股利，也成為投資人矚目元大金的一大亮點。其中，元大金今年大方配送現金股利每股1.2元，對照今年元大金的股價均價，現金殖利率約為5.9％，在國內金控名列前茅。由於今年元大金獲利較去年大幅成長45％，法人也看好元大金明年股利配發行情。

【2】看好元宇宙、ESG題材 中華郵政 明年加碼台股200億

擁有7.5兆元龐大資金部位的中華郵政，明年預計將加碼股、債共千億元。其中，台股部分將加碼200億元，將精選現金殖利率高、產業前景看好的股票，包含元宇宙、ESG、高股息殖利率等個股加碼。

【3】13檔ETF夯 最少漲3％

元宇宙、5G、電動車等應用需求大增，美國費半指數8日收盤創歷史新高，而隨著新冠病毒不斷變異，未來全球恐將與疫情共存，帶動生技疫苗需求增，但另一方面經濟可望持續復甦，油價中長期看漲，都主導投資市場趨勢。

【4】跟進軍公教 郵局明年調薪4％

軍公教明年調薪4％，國營事業是否全額跟進未定。經濟部長王美花昨日表示，基於照顧基層員工，同意經濟部所屬國營事業新進同仁調薪以4％來考量。另外，交通部所屬企業也可望加薪，中華郵政董事長吳宏謀表示，明年跟進軍公教調薪4％的腳步，預估2萬6000多名員工受惠。

【5】超車新台幣 人民幣成最強亞幣

隨著大陸出口續強、以及國際美元回檔，及市場對新冠變種病毒Omicron憂慮下降的利多消息下，人民幣匯價近日強勢走升。8日人民幣兌美元在岸價、離岸價雙雙升破6.35元價位，創下逾三年半新高。市場認為，年底外匯結算需求將增加，預料人民幣短線還有一波升值行情。