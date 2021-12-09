珍愛藻礁公投領銜人潘忠政批評，藻礁被破懷的範圍不只0.4公頃。（潘忠政提供／陳夢茹桃園傳真）

四大公投將於18日進行投票，進入倒數階段，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政7日和立委李德維等人，趁潮水退趕赴實地再度勘查，退潮時發現臨時棧橋鐵架下方插在藻礁上。國民黨新北市黨部執行長、戰鬥藍青年蕭敬嚴日前就在臉書直言，「有圖為證，就是最直接的證據！直接打爆蘇貞昌的臉」。

蕭敬嚴7日在臉書指出，上周五才前往警察局，檢舉行政院長蘇貞昌散佈「假消息」，因為對方在受訪時曾聲稱「經濟部坦承三接棧橋工程有傷害到藻礁」是假消息。蕭指出，李德維7日率團前往大潭，這次更直搗了三接的棧橋底下，直擊了確實棧橋就蓋在藻礁上，潘忠政老師也指出，三接施工的混凝土與泥沙，已經覆蓋了大片藻礁，將讓藻礁生態系慢性死亡。因此他質疑，「蔡總統、蘇院長、民進黨還要繼續說謊嗎？」

針對此事，經濟部昨(8日)在臉書指出，護礁盟的朋友拿出棧橋橋墩與礁石的特寫照片，看來驚悚，但他們沒說的，是三接外推後，讓整個藻礁G1、G2區都完整保存下來。2015年，三接本來會蓋在藻礁上。2018至2021年三接沒有蓋在藻礁上，而是把接收站外推至離岸1.2公里，只興建鏤空棧橋，再用管線接回儲槽跟電廠。用棧橋放管線的方式，是藻礁保護最大化的工法，也在2018年的環評中就已經說明，沒有欺騙的問題，以及三接外推方案是工程上影響環境最小的方式，保護藻礁、減少中南部空污，而且維持供電穩定。