中國駐加拿大大使館網站9日消息，加拿大總理杜魯道當地時間8日公然稱中國存在「侵犯人權」的行為，並以此為藉口宣布加方不派「外交代表」出席北京冬奧會。中方表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

中使館指出，加拿大同一小撮西方國家沆瀣一氣，出於意識形態偏見、基於謊言謠言，大肆搞政治操弄，企圖干擾北京冬奧會順利進行，其行徑不得人心，註定失敗。

中使館表示，加方站在了事實與真相的對立面。中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。當前，中國人權狀況處於歷史最好時期，任何不帶偏見的人都無法否認這一點。反觀加方，加政府對原住民犯下滔天罪行。直到今天，加拿大國內系統性種族歧視仍十分嚴重。加方根本沒有資格在人權問題上充當「教師爺」，根本沒有資格對中方指手畫腳！

中使館稱，加方站在了奧林匹克精神的對立面。加拿大曾舉辦過冬季奧運會和夏季奧運會，理應深知奧林匹克精神的實質。加方作法嚴重違背《奧林匹克憲章》確立的「體育運動政治中立」原則，同「更團結」的奧林匹克格言背道而馳，是將體育運動政治化的典型。在未受到邀請的情況下，加方炒作「外交抵制」北京冬奧會，完全是政治自嗨。

中使館指出，加方站在了時代潮流的對立面。21世紀的今天，和平、發展、合作、共贏是時代潮流，也是國際社會的熱切期待。加拿大等個別西方國家抱著冷戰思維不放，動輒打著人權的旗號干涉別國內政，企圖干擾和遏制他國的發展進程。這不僅遭到中國人民的堅決反對，也遭到世界上所有愛好和平、堅持正義的人民的堅決反對。

中使館強調，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是主角。當前，北京冬奧會籌備工作已經進入倒計時衝刺階段，包括國際奧會在內的國際社會高度認可籌辦工作，外國運動員熱切期待來華參賽。相信在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，一定能夠為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

中使館指出，加方應立即停止將體育運動政治化和干擾破壞北京冬奧會的錯誤言行，否則只會自取其辱。