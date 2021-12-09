中磊(5388)網路設備管理解決方案Unified Device Management(簡稱UDM)傳捷報，獲歐美亞洲一線電信客戶積極採用，也象徵中磊在開放式虛擬化無線存取網路(Open Virtualized Radio Access Network，Open RAN)領域再下一城。藉由開放式架構，UDM可整合一系列第三方服務，以提供更深入之網路及設備信息，並提升網路管理效率。

Open RAN改變了電信基礎設備市場生態，電信商取得對設備商議價優勢，有利降低採購費用並取得更高的部署彈性，也讓台系網通業者在全球網通市場中更有發揮空間。研調機構預估，全球5G開放架構市場預計2024年超過40億美元，獲多數政府、電信商與設備商支持，低成本和品質穩定仍有挑戰，長期發展需專網應用拉動。

樂天電信為全球第一個Open RAN的行動寬頻網路營運商，其所打造的Open RAN，找上台廠的廣達(2382)、智邦(2345)、中磊、立端(6245)、台揚(2314)等廠商合作。

中磊技術長林斌表示，中磊致力為下世代網路服務發展創新、高效能解決方案。中磊專屬之UDM解決方案不僅可即時監控行動網路之傳輸品質及設備之運行狀態，更可為Open RAN產業提供優化網路管理系統選項，以降低維運及管理成本。

中磊UDM透過雲端，同步管理各式室內、室外小型基地台和網路終端設備，並將所有網路設備置於單一管理平台，除提供設備隨插即用 的安裝便利性之外，還即時監控設備狀態、網路性能等。藉由簡化設備管理、強化異質環境的安全性，提供電信營運商小型基地台和網路終端設備之簡易部署、降低維護成本和提高營運效率之優勢。

中磊UDM解決方案除遵行TR-069協議外，最近也提供O1(NETCONF/YANG)協議，可管理多家供應商網路設備在ORAN環境下之協作，包括開通、故障修復、組態、性能監控和韌體管理功能等。因應益發多元的頻段選擇及使用案例，虛擬化、網路切片(Network Slicing)的日漸普及無線接入網路(RAN)功能的解構，電信網路營運將進一步運用符合O1標準的網管系統管理基地台和終端設備而不增加管理成本。