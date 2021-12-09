這下子灰熊明星後衛莫蘭特有可能面對突破性感染嗎？根據灰熊官方9日宣布，先前已經完整接種兩劑疫苗，且打了第3劑加強針的莫蘭特，竟然還是觸發聯盟健康與安全協議，不過他本來就因左膝受傷無限期缺陣，是否停賽根本沒差。

莫蘭特是在11月27日出戰老鷹比賽當中，不小心造成左膝扭傷退場，灰熊當時並未給出任何復出時間表，只打算讓他好好休養，目前已經快要兩周沒有上場，沒想到專心養傷的他，還是傳出感染新冠肺炎的消息，而且可能還是突破性感染。

有點尷尬的是，少了本季場均24.1分、6.8助攻與5.6籃板的莫蘭特，灰熊最近反而拉出5連勝氣勢，目前13勝10敗，高居西區第4位置，代表就算他沒有上場，灰熊仍有足夠戰力可以贏球，尤其是貝恩、傑倫傑克生等人表現都很出色。

只是灰熊就算順利闖進季後賽，想在季後賽走得長遠，還是必須等待莫蘭特健康歸隊，不過目前他不僅要把左膝傷勢治好，還須面對新冠肺炎的影響，看來他待在傷兵名單的時間恐怕必須拉長了，以灰熊目前狀態，也暫時無須他趕緊回來。