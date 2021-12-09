近兩年雖然有疫情影響，但仍有不少投資者順勢買進整棟飯店，最新實價登錄，北市中山區新生北路巷內的「台北綠蒂大飯店」，共7層樓，建物782.14坪，土地127.96坪，屋齡高達44年，飯店原經營者「盟城旅社」，8月以約4.93億元賣給，法國翡馬酒莊集團在台的僑外資公司「翡馬貿易」，該公司葡萄酒曾為第54屆、第55屆金馬獎連續兩屆指定葡萄酒。

今年全台不乏整棟大型飯店易手案例，其中金額最高的是新光人壽以56.4億元買下新竹英迪格酒店、萊恩廣場、晶宴會館等三棟大樓，且賣方大多是售後回租，因此新光人壽擁有固定的租金收益。而在地經營63年的「高雄華園大飯店六合館」，已於今年8月底熄燈，整棟飯店以27億元賣給永碩投資，且該飯店也是今年最老飯店交易，建物屋齡高達62年；花蓮「亞士都飯店」，開業至今已51年，4月以8.7億元賣給東旭資產，也創下花蓮實價登錄以來最高總價紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，從陸客來台減少後國內飯店業就面臨客源減少的考驗，而近年的疫情更是重創旅宿業，加上市場不乏新商務飯店或主題飯店，市區的老舊旅店在硬體上缺乏市場競爭力，人事成本也是沉重負擔，因此出售飯店換取資金挹注，而原屋主不排除短期內採售後回租，也有機會繼續經營，迎接疫情減緩後的國內旅遊回春潮。

由於這些老飯店旅社多半位屬精華，論土地身價不斐，產權單純，未來都更性應高，而現階段硬體還可用的情況下，其實有些旅館也暫時轉型防疫旅館，開啟穩定經營客源。就算飯店旅社未來不繼續經營，在未來都更改建之前，現成的隔間轉做出租套房也具有市場，在多元彈性的規畫下，仍有新買家會願意低點入手，累積資產。