美股4大指數僅費半收黑，台股今(9日)開盤以17880.41點開出，台積電開在606元，上漲4元，貨櫃三雄與華航、長榮航同步開高，帶領指數再站上17900點，來到17920.68點，上漲88點，伺機再攻萬八意味濃厚。

美股周三(8日)在輝瑞與BNT疫苗傳出好消息，旅遊相關個股上揚帶動，道瓊工業指數上漲35.32點，漲幅0.10%，以35754.75點作收；標準普爾500指數上漲14.46點，漲幅0.31%，收在4701.21點；那斯達克指數上漲100.07點，漲幅0.64%，收在15786.99點；費城半導體指數下跌24.30點，漲幅0.61%，收在3964.44點。

台股ADR多收低，台積電ADR下跌0.43%，聯電ADR重挫6.78%，日月光ADR也下挫4.44%。

台股萬八關卡前躊躇震盪，8日收在17832.42點，上漲35.5點，成交值3673億元，三大法人同步買超，外資及陸資買超169.47億元最多，自營商買超15.55億元，投信買超3.97億元，合計買超188.99億元。