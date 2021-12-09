桃園市長鄭文燦領軍早上7點半站路口向民眾宣講， 呼籲公投比投給個人更重要。（陳夢茹攝）

桃園市長鄭文燦向黨員喊話指出，即日起至投票日將開始一連串的宣傳、拉票、催票，走上街頭、廟埕、社區、夜市等，舉行各式各樣的說明會。（陳夢茹攝）

民進黨9日發起「遍地開花總動員」邀集7位縣市長一起站路口向民眾宣傳4個不同意。桃園市長鄭文燦帶領立委、議員等人共同催票，鄭指出，三接與藻礁可以並存，並呼籲4個公投項目比投給個人更重要。

民進黨籍縣市長9日同步於早上站路口宣講，鄭文燦表示，1218公投相當重要，關係到能源轉型、是否能接軌國際，這是人民作主決定未來的方向的時刻。他痛批，在野黨想以4個公投設置路障讓台灣轉型失敗，這對台灣沒有加分、沒有幫助，若4個公投結果是「同意票高過不同意票」，這對台灣來說是民主災難、經濟災難、外交跟經貿災難，反之「不同意票高過同意票」則能確保台灣經濟穩健。

鄭文燦向黨員喊話，請大家從現在到投票日一起宣傳、拉票、催票，當作是大選一樣，走上街頭、廟埕、社區、夜市等，最後9天全黨一致，黨職所有人員會深入夜市、市場、商圈等舉行各式各樣大小的說明會，希望蔡總統所領導的台灣，繼續獲得國際社會的支持，讓台灣經濟能夠逆轉到達6％成長率，台灣若能能源轉型成功，可以讓台灣用電無虞、讓產業繼續投資，這非常重要。

媒體問及，這次4大公投陸續超車反方，好像是因為鄭文燦的聲量與付出被看見？鄭回應，桃園在推動生態保育海岸保育方面成績可以算是各縣市的領頭羊，針對藻礁海岸，一直有做防治工業汙染、清除海漂垃圾、海岸巡護等工作，成效更是各縣市裡最好，「三接跟藻礁可以並存」，三接不需要遷離也能夠做好減碳、顧經濟。

「少數人用不正確的資訊誤導！」鄭批評，有些人誤導民眾說藻礁海岸不見了，這是錯誤說法，三接沒遷離桃園一樣把藻礁顧得好好的，藻礁海岸還在，且復育得比以前更好，目前那三接工程也進行到一半，即將要對這個大潭電廠供氣，能夠讓台灣燃煤電廠逐步退場，讓核電能夠順利結束，如果投了不同意票，就代表對這個減煤廢核的肯定，這段時間桃園團隊、地方團隊的努力，所以網路上可以看到一定的聲量。