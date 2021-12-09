60歲不老天王劉德華出道40年，因人品好可說是圈內難得的無負評男神，每回來台開唱賣票也是瞬間秒殺，人緣好的他幾乎沒什麼宿敵，但大陸微博最近挖出他早年一段專訪，劉德華難得認了自己也有「世仇」，並回憶自己是剛出道時認識這個人，對方不僅辜負他的信任，還不斷欺騙他，讓劉德華難得說狠話，直言如果看到他就見一次、打一次。

劉德華過去曾和前旗下藝人陳少霞鬧翻，陳少霞先前演出《鹿鼎記》中的雙兒一角走紅，但後來卻因TVB給出高薪選擇跳槽，讓劉德華相當內傷，陳少霞因此被形容是劉德華此生「最不想再看見的人」，但2016年陳少霞曬出與劉德華世紀和解照片，寫下：「我一直不會說話！謠言止於智者！他一直很疼我！我只是不想說」，兩人的恩怨也算正式破冰。

劉德華表示看到這個人真的會動怒想打人。（圖／翻攝自星星扒大醬微博）

而八卦微博「星星扒大醬」近日挖出，劉德華可說是「得藝雙馨」的代表，對提攜朋友、後輩都兩肋插刀，唯獨提及有個人讓他恨得牙癢癢，多年前他在專訪時談到朋友的定義，劉德華坦言只要是被他視為朋友，就算是豬朋狗友，劉德華都會盡力幫忙，「我認為對朋友的義務不是用來分清黑白的，可能是我比較有江湖氣吧，只要是我的朋友，即便他做錯了，我也會先去幫助他，後面的事再慢慢說」。

然而劉德華的這份義氣過去卻曾被壞朋友利用，他回憶剛出道時認識一個朋友，不斷欺騙還利用他，劉德華看透後徹底心死，比喻說：「就比如我身上還剩下4塊錢，這個人也會想辦法把它騙走，而且是無所不用其極」，說著說著劉德華數度哽咽，更生氣直言若看到對方真的會想揍他，就算只是看到照片也很火大，主持人後來問若有天對方願意道歉是否能和好？劉德華說：「Sorry，可能要等到祂（上天）原諒吧！我沒有這麽厲害」，而結尾劉德華仍保有自己的堅持及善良，不肯說出對方身分，將這份傷痛埋藏在心底。