豬肉漲、鴨肉漲，進口美國牛肉不同部位更是大漲三至五成，連鎖餐飲業者為反應成本紛紛調漲商品售價，為平穩物價，政府降低牛肉關稅卻被指「無感」，為此台北晶華酒店精挑俗稱「股神」的美牛後腿肉，並大量採購降低成本，自12月10日至30日於館內三燔本家日式鍋物餐廳推出「美牛壽喜燒吃到飽」，並在「晶華美食到你家」美食外帶平台推出「雙人份1kg雙饗壽喜燒套餐」，前者1080元起、後者1699元起，晶華APP會員另有超優惠折扣，內用與外帶祭出「全市場最平價美牛壽喜燒」口號，「不漲反降」、有感促銷拚買氣，全力衝刺末年終餐飲業績。

台北晶華三燔本家內用的「美牛壽喜燒吃到飽」，是無限量供應精切成0.98毫米的美國牛後腿股肉，每客原價1280元、優惠價1080元，晶華會APP會員周一至周四享用只要980元。外帶的「雙人份1kg雙饗壽喜燒套餐」則是給好給滿半公斤的美國牛後腿股肉以及半公斤的丹麥雪花豬，原價2816元、12月17日至30日於網站下訂只需1699元、晶華會APP會員再折至1599元。

晶華選定「有感優惠」的美國牛後腿股肉，位於牛後腿靠近內側前端部位，被肉商戲稱為「股神」。該部位肉質纖細軟嫩、油脂不膩，適合用於爐烤、燉煮、或是薄片涮煮等料理手法。晶華廚藝團隊採壽喜燒烹調供應，將牛肉其精切成0.98毫米的厚度展現最佳口感，搭配近20公分直徑、比臉還大的完整切面，完美纖細的油花搭上紅潤的肉色，上桌即是視覺享受，下鍋輕涮後所散發出的誘人肉香，更是讓肉食主義者大呼過癮。

晶華三燔本家「美牛壽喜燒吃到飽」套餐內容豐富，以前菜紫蘇梅香涼番茄完美揭幕，再依循日本關東的壽喜燒料理作法，以牛油熱鍋，加入青蔥、洋蔥拌炒出香味，倒入由日本知名醬料達人--秋山圭司以大吟釀清酒、日本龜甲萬醬油、沖繩黑糖與味醂悉心慢煮而成的壽喜燒醬汁，待醬汁煮滾後，美國後腿股肉即可下鍋，套餐另提供口感豐腴的丹麥雪花豬、彈牙的讚岐烏龍麵、新鮮豐美的季節時蔬皿以及自製甜點。每客原價1280元，優惠價1080元。

「晶華美食到你家」美食外帶外送平台端出的「雙人份重磅1kg雙饗壽喜燒套餐」，消費者可以一次帶回家半公斤的美國後腿股肉、半公斤的丹麥梅花豬、季節時蔬皿、讚岐烏龍麵以及為整鍋美味畫龍點睛的壽喜燒醬汁，在家輕鬆享受三燔本家經典道地的日式滋味，原價2816元，活動期間只要支付1699元、現省近1200元。