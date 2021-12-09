宏碁(2353)十一月份單月合併營收為新台幣288.55億元，創八年同期新高，月增3.0%、年增0.5%；累積前十一月合併營收為新台幣2893.31億元，年增16.3%。累積前十一月營收以美元計算為103.23億美元，為去年全年營收的109.8%。投信法人12月以來買超宏碁金額擴大。

十一月營運表現亮點包括：電競事業十一月營收年增13.1%；累計前十一月年增26.6%；商用筆記型電腦十一月營收年增60.7%；累計前十一月年增45.1%；桌上型電腦營收十一月年增37.8%；累計前十一月年增18.1%；強固型產品營收十一月年增186.1%；累計前十一月年增381.9%。

宏碁公司建立多重事業成長引擎的策略持續發酵，上市、上櫃、興櫃子公司皆已分別公告十一月份營收，合計年增39.8%。

其他孵化中子公司十一月營運亮點包括：海柏特公司營收年增162.8%；安圖斯科技營收年增39.5%；聯永基公司營收年增571.1%。