雙11購物節及振興5倍券帶動零售業績，且歐美客戶拉貨需求暢旺，特力(2908)11月合併營收為35.53億元，年增11.7%，由於房地產交易持續熱絡且逢年底居家裝修換新潮，特力預估，台灣零售實體和線上雙通路銷售將持續穩健成長。

特力11月合併營收為35.53億元，年增11.7%，其中貿易事業體因歐美客戶需求依舊暢旺，11月營收為20億元，年成長18.2%，占營收比重約56%；台灣零售事業受惠於雙11購物節和振興5倍券的帶動下，消費者添購家俱和裝修的需求明顯成長，11月營收為14.9億元，較去年同月增加6.4%，占營收比重約42%。

特力前11月合併營收為397.12億元，年增6.08%，其中貿易事業體前11月合併營收230.4億元，較去年同期成長10.2%；台灣零售事業前11月營收151.7億元，較去年同期成長1%，顯示台灣零售無論是實體還是線上通路的業績已經從疫情困境中反轉。

特力表示，因後疫情時代的新消費型態、房地產市場交易持續熱絡以及適逢年底居家裝修換新潮等因素之加持，將使台灣零售實體和線上雙通路之銷售持續呈現強勁且穩健成長。

在貿易事業體部分，特力指出，目前新冠肺炎疫情尚未靠近終點，變種病毒的出現讓全球經濟的復甦及全球供應鏈的穩定再次投下變數，特力集團持續推動供應鏈之全球化布局，以及運用與航運、貨物代理等業者建立長期穩定合作關係，繼續發揮彈性及穩健的出貨實力，維持貿易供應鏈之穩定和彈性。