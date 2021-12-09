試驗數據顯示輝瑞和BioNTech合作開發的新冠疫苗對Omicron變體病毒仍具有一些保護力，投資人持續押注Omicron造成的衝擊不會像原先所預期那樣具威脅性，周三美股三大指數連續第三天上漲。

周三收盤，道瓊工業指數漲35.32點或0.1%，為35754.75點。標普500指數漲14.46點或0.31%，為4701.21點，距離歷史高點又更進一步，僅差0.9%。那斯達克指數漲100.07點或0.64%，為15786.99點。

輝瑞和合作夥伴BioNTech表示，根據實驗室試驗結果，其三針新冠疫苗療程能夠對Omicron變種病毒發揮中和作用，且如有需要，他們可以在2022年3月交付升級版疫苗。

資金應聲湧進旅遊相關股，標普1500航空指數收盤大漲1.96%，盤中並創下11月24日以來新高。該日不久後即傳出Omicron病毒的相關消息。

從南非率先對Omicron變種病毒的出現提出警告後，市場便陷入劇烈震盪，投資人擔心這個具有異常大量突變的新變異株可能促使各國實施新的限制措施，進而打擊全球經濟復甦。

為了減緩可能更具傳染力的Omicron病毒擴散，英國周三宣布最快可能在周四實施較為嚴格的防疫措施，包括建議居家上班。

雖然輝瑞也表示，對於只接種兩針的人，其疫苖對Omicron病毒的防護力下降，但投資人還是從補打第三針有效，以及明年初可獲得新版疫苖的宣告得到了一些安撫。

那斯達克指數的表現優於道瓊指數，Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte形容周三的盤勢為「完美的冒險日」，他表示很多交易都與疫情消息有關，這完全就是一波重啟經濟行情。

截至周三收盤，標普500指數只差不到1點就能完全收復大跌以來的失土。因擔心Omicron變種病毒可能使新冠疫情惡化，以及在聯準會可能提前升息的陰影籠罩下，投資人紛紛撤離風險資產，從11月24日感恩節前一日至11月26日周五的跌幅就高達4.4%。

Cresset Capital Management投資長Jack Ablin表示，股市投資人正在押注利率不必升很多就能抑制通膨，這讓他們更願意購買股票，儘管更傾向於購買優質成長股，而非周期股。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅必需消費品類股、金融股和公用事業股收黑，分別跌0.37%、0.46%和0.11%。通訊服務股上漲0.75%，漲幅最大；其次為醫療保健股漲0.74%。

受防疫封鎖影響最大的重啟經濟股表現亮眼，挪威郵輪 （Norwegian Cruise Line）大漲8%，嘉年華遊輪（Carnival Corp）漲5.5%，皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean）漲5.2%。

獲德銀將股票評級從「持有」調升為「買進」，固特異輪胎（Goodyear Tire & Rubber Co）收漲2.6%。

美國最大的五金與電動工具公司史丹利百得（Stanley Black & Decker）漲3.3%。此前瑞典保全公司塞科利達（Securitas）同意以32億美元收購史丹利百得旗下電子保全解決方案部門。

線上購物平台Stitch Fix第二財季及全年財測意外疲弱，股價暴跌24%。

Roku大漲18.23%，收在256.08美元。該公司宣布與谷歌達成多年協議，其串流平台將保留YouTube和YouTube TV服務。

恩智浦半導體遭瑞銀集團給予「賣出」評級，股價下挫4.52%，收在228.09美元。瑞銀表示，雖然它相信恩智浦在某些產品類別將保持領先地位，但其汽車部門的成長將落後同業。瑞銀給出的12個月目標價為170美元，較恩智浦周二收盤價低28%。

費城半導體指數周三收跌0.61%，為3964.44點。