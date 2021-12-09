2022年第一季聚焦關鍵三項議題-變種病毒Omicron、通膨及聯準會政策，2022年將是景氣與通膨共舞的投資環境，富蘭克林證券投顧認為，聯準會升息預期及市場波動也將隨之而來，但溫和通膨及利率上揚環境實則有利經濟及企業獲利表現，建議投資人對風險性資產維持偏多操作。2022年第一季建議採取「TIGER策略」。

「TIGER策略」，包括「Tech科技創新、Inflation抗通膨、Green綠色永續、Emerging新興市場和Rotation輪動」，多元網羅投資契機。隨著全球經濟復甦邁入常軌，2022年成熟國家央行貨幣政策轉趨正常化，財政政策將轉為重點扶持有助提振生產力及永續發展的產業，科技和基礎建設產業將持續扮演多頭要角，而新興市場則看好亞洲中小型股票基金的成長潛力。

另一方面，面臨通膨及貨幣政策正常化環境，市場波動加大，債券的防禦功能仍不可或缺，建議靠攏具備抗通膨基因的波灣債及高收益債券型基金，或是多元配置的美國平衡型基金，掌握類股輪動機會。

累計今年第四季以來全球股市上漲5.30%，科技、消費耐久財、原物料及房地產類股漲勢領先，新興市場多國率先升息對抗通膨、中國科網股財報疲弱和恆大地產債信風暴籠罩，壓抑新興股市下跌1.19%。美國十年期公債殖利率先升後降、幾近持平於1.47%，美元指數上漲2.27%，富時波灣債上漲0.40%，優於新興美元債下跌0.14%及美國高收益債上漲0.08%表現。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，亞洲市場小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果。現階段透過側重於中國、台灣、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，希冀掌握新興亞洲經濟體最活躍領域所創造的投資機會。