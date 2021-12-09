中國駐歐盟使團網站9日消息，中國駐歐盟使團團長張明大使強調，他在任上的「遺憾清單」很長，疫情看不到盡頭；中歐投資協定仍在凍結等等。不過，中歐經貿合作在優勢互補中發展的基本面不會變，在良性競爭中進步的大方向不會改。由衷希望中歐雙方求同存異、擴大共識、攜手合作，增進雙方人民福祉，共促世界繁榮穩定。也請大家共同努力，讓他的遺憾清單越來越短，最終轉變成希望清單、成果清單。

張明當地時間7日應邀，以視訊方式出席由歐盟中國貿易協會和歐盟中國商會共同主辦的中歐企業家2021年終對話會，並發表主題演講。歐中貿協主席哈克瑪、歐中商會會長徐海峰及100餘家中歐企業代表線上參會。

張明在主題演講中指出，在中歐工商企業界的共同努力下，2021年中歐經貿合作逆勢強勁增長，成為全球寒潮中的一股暖流。中歐經貿往來所取得的成績及其展現出的韌性，來自於中歐雙方在規則領域進一步接軌的制度保障，也得益於中歐兩大市場的堅實支撐。

進入新時代，中國將繼續擴大高水準開放，同世界分享發展機遇。中國希望並歡迎歐洲企業繼續積極參與中國市場發展，分享中國發展機遇，通過深度耕耘中國市場取得更大收穫。

哈克瑪表示，盡管受到疫情影響，2020年近半數在中歐企營利水準依舊增長明顯。展望未來，中國經濟將保持穩定增長，市場前景愈發廣闊。歐洲企業將堅持紮根中國，推動雙邊經貿合作向前發展。

徐海峰稱，2021年在歐中企各項業績穩步提升，中國工商界對中歐合作未來充滿信心，願為推動歐盟綠色與數字雙轉型做出積極貢獻。