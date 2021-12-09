蔡英文總統發布動員令，要全台民進黨黨公職在1218前，全台宣講公投議題，民進黨新竹市黨部在9日上午前往竹科園區路口，由立法委員柯建銘及新竹市長林智堅及黨籍議員舉牌宣講，要與上班的民眾宣傳公投，呼籲大家前往投下4個不同意。

「歷史的時刻，不能缺席。」柯建銘表示，公投對國家發展非常重要，所以新竹市黨部全部站出來，針對公投議案，要是公投通過三接遷移，將可能使高科技產業用電受到極大影響，沒有政府可以忍受國家沒有電。

柯建銘也強調核四已廢掉，馬英九時代承諾封存，代表他知道核四已不可能重啟。另外美豬不只是國際經貿的問題，而是國家的問題，他反問國民黨為何反對？背後的原因要大家想清楚，國民黨正摧毀這個國家，是國家級危機。

林智堅表示，站在半導體重要產業聚落宣講公投，因為公投攸關台灣未來、能源轉型、經貿政策，正是產業發展重要關鍵時刻。重啟核四絕對不可行，核四從拼裝車到老爺車，現在已經是報廢車，重啟是假議題。

此外，林智堅也說，竹科過去1年產值達1兆，疫情爆發後，不但沒受到影響，反而正成長，尤其今年上半年產值已超過7500億，今年竹科產值突破1.5兆是可預期，既然是重要產業續落，更需要穩定的供電。

延續用電議題，林智堅表示，既然核四不重啟，三接的天然氣工作顯得關鍵而重要，藻礁已做了很多保護工作，三接遷移沒辦法同意。關於美豬，則攸關國家誠信，台灣在今年1月已開放美豬，進口的美豬僅占豬肉肉品的0.3％，比例非常低，中央都會嚴格查核，這是跟國際做生意，反萊豬將會造成國際間經貿往來障礙。

最後一項公投綁大選，林智堅要大家回憶，2018年選舉場景大家歷歷在目，選務工作的繁瑣、邊投票邊開票的亂象，所以公投綁大選當然也不同意。林智堅呼籲大家1218一定要站出來，為了國際經貿發展、能源轉型，一起投下四個不同意，讓台灣更有力、台灣向前行。