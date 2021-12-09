【愛傳媒藺奕專欄】2021僅剩幾周庫存，此刻是過去11個月的加總，今年是過往愛過一切的疊加。

喜歡的電影與戲劇、音樂與書籍、美食與旅地；小心翼翼愛過的人、長輩給予的恩澤、困惑的問題與豁然的答案，經過一系列分子料理的化學反應，成為了如今的我們。

人性的形成與地底下的魚貝礦物没太多區别，都需要經過漫長時間的地殼運動、板塊震顫、有時必須海水倒灌之後，才能不斷整合成為新的體膚。少一類元素、減一日催化，今日的我們也將是不同的自己，昨天還是西門町街頭眼影擦上鬢角的阿飛女仔，有一天，也可能是說話夾雜溫柔法語的留洋女孩。

都說人生是魷魚遊戲、我覺得更像蝦頭遊戲，反正都是死，去頭試試到底可不可食。

隨時保持戀愛感。冬日遛著妻與小犬進入健康生長的綠桂竹林，你開始感到美的勝利、青春的朝氣、力量的壯大和求生的熱望，靈魂響應著美麗且嚴峻故土的洗滌，每一天都得生機勃勃，人生苦短啊，得意須盡歡、要活得盡興，貪、嗔、痴都清凉。

作者為文學奬得主

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