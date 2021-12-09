【愛傳媒葉毓蘭專欄】立法院12月7日三讀通過修正警察人事條例第31條，並增訂第37條之2，對警察工作權多一層保障，也多一種激勵方式，提昇員警工作士氣。

警察比一般公務人員採更高的道德標準，不僅在內規與管理法令上對自己五花大綁，員警長期犧牲，但是年改時，國家並沒有對警察如同軍人切割處理，而是比照一般公務員，警察實在沒理由如此自殘。原警察人事條例第31條第1項第4款規定，對於除犯內亂、外患、貪汙、強盜以外等罪，遭判有期徒刑，犯前二款以外之罪，經處有期徒刑以上刑之判決確定，未宣告緩刑或未准予易科罰金者，應予免職。

我提案修法，經准予易服社會勞動者，應無影響勤業務之執行，且現行未考量「易服社會勞動」與「易科罰金」具同質性之法律結構下，依現行「警察人員人事條例」將警察人員免職，違反平等原則、比例原則，並嚴重侵害警察人員應受憲法保障之工作權，應予修正，今天立法院終於三讀通過，免除了一項無理的規定，也對警察工作權多一層保障。

而警察工作特殊，勤務繁重，具有危險性及辛勞性，應該有較一般公務人員較為優惠的激勵措施，因此，這次修法也通過警察機關為激勵警察人員及支援警察機關勤務、業務人員工作士氣，激勵工作績效，得發給獎勵金，算是對警察的辛苦的肯定，並給予一定的支持。

另外為表彰警消人員對國家貢獻，並提升警消人員之健康權，政府應給予適當的休息，我主張應於6月15日警察節及1月19日消防節，讓警消人員各放假一日，不需當日放假，單位可視業務情況安排同仁輪休或給予加班費；雖然我擔任司法法制委員會召集委員，也將本案排審協商，但是，很遺憾未能獲得行政院與內政部的支持，功敗垂成。

我很希望蔡政府能正視警消應有的權益，在釋字785號的精神上全面改善對警消同仁不合理的制度。

作者為立委、前警大教授

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