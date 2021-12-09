看來要跟詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星同隊打球，真的是不太容易的事情！本季跳槽塞爾提克的薛洛德，9日受訪時暢談上季效力湖人感受，除了強調自己跟詹皇、安東尼戴維斯之間球星並不匹配，更坦承上季待在湖人打球是在委屈求全。

「跟詹姆斯、安東尼戴維斯一起打球，當然是種榮耀，可以每天看他們如何工作，如何處理場上與場外事情，這絕對是一種恩賜，」薛洛德表示，「所以我很感激自己可以在湖人打球，但以我個人來說，我跟他們之間並不適合，也不匹配。」

「這就是我打球越來越猶豫的原因，」薛洛德說，「我在湖人打球的風格，並不是我的風格，這不是我過去生涯打球的樣子，所以我上季只想等到打完之後，再來考慮該怎麼做，我並未跟湖人高層談過，就是想說打完上季，再來談續約問題。」

光從得分來看，薛洛德上季場均15.4分，是從2016-17年球季以來的新低，可是本季來到塞爾提克，雖然改打替補，仍有場均17.5分表現，代表他終於可以找回應有球星，「我待在這裡百分之百適應，因為你可以感受到別人對你的理解，這才是我要的一切！」