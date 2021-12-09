無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，據悉，儘管國民黨表示尊重在地所有民意，但也有意替罷昶案增添柴火，包括戰鬥藍在內，都認為藍委鄭麗文的大砲性格適合擔任罷昶案主砲手，等罷免林昶佐成功後就可直攻補選。

藍委鄭麗文。（中時資料照）

據《上報》8日報導，相對民進黨對於罷昶案成立後的快速整合，國民黨內部則因無黨籍北市議員鍾小平藉同舟計畫重回國民黨，引發黨內反彈，導致罷昶氣勢衰退，為平息此一爭議，同時帶動黨內士氣，包括戰鬥藍在內的有志之士認為，在前立委林郁方無意參選情形下，鄭麗文是合適的人選。

該報導解析，首先是鄭麗文鬥性強，反應快，爆發力又夠，可擔任罷昶主砲手後，再直攻補選；其次，有黨內人士指出，鄭麗文的「氣口」很合中正、萬華選區的藍營選民，且其辦公室特助俞凱威是該區黨代表，不難看出鄭麗文在當地的實力。

國民黨主席朱立倫就任後發動黨員回娘家「同舟計畫」，將退黨者處分年限減半，鍾小平也獲解套，引發黨內不滿。對此，鍾小平上月23日受訪表示，他認為黨內就該遵照黨的法令，當然有人反彈，可是他也會相忍為黨，盡力化解反彈，讓黨更協和、更團結，還直言團結的國民黨民調都輸民進黨這麼多，倘若繼續內鬥下去，國民黨恐永無執政的一天。