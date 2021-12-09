美國23歲女歌手希克斯（Skilyr Hicks）擁有甜美外表與清新的氣質，過去曾在《美國達人秀》中展現嘹亮的歌聲而大放異彩。不過，不久前才傳出有參賽者因為感染新冠肺炎病逝的噩耗，沒想到才過2天也傳出希克斯在朋友家中過世的消息，讓不少人相當錯愕。

美國知名選秀節目《美國達人秀》（America's Got Talent）於2006年開播至今已有15年的歷史，有不少歌手、藝術家、魔術師等各式各樣的表演者都靠著這節目打開知名度，因此獲得不少代言，在節目中得到冠軍的人甚至能得到高額獎金，因此吸引世界各地的達人參加比賽。而當年只有14歲的希克斯，便是靠著清新又療癒的嗓音，以自創歌曲順利在2013年第8季的節目中挺進第2關，雖最後沒有撐到總決賽就慘遭淘汰，但熱愛音樂的她仍持續創作音樂，並將作品公開在YouTube頻道上與網友們分享，她也會在社群媒體上分享私下生活，逐漸累積人氣，受到不少粉絲的愛戴。

不料，正值青春年華的希克斯卻在近日傳出過世的消息，得年23歲。據了解，希克斯過世的地點是在南卡羅萊納州的朋友家中，被發現時已斷氣，她的母親受訪時透露，希克斯生前就與心理疾病纏鬥多年，雖一直都有定時服用抗憂鬱症的藥物，但過去曾有一段時間不慎濫用藥物，使她意識不清，因此曾有過因喝醉攻擊家人以及未成年飲酒被捕等事件發生，但她在離世之前並沒有任何異狀，沒想到卻在朋友家中過世，讓家人心痛不已。

目前因為希克斯的死因不明，警方正介入調查，而希克斯的死訊曝光後，網友也紛紛湧進她的IG貼文上留言悼念。

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