台股加權指數9日開高在17880.41點，權王台積電（2330）開高在606元，晶圓代工二哥聯電（2303）卻開低在65.1元，表現相對弱勢。早盤買單拉抬航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618），漲幅達2～3％，空運運費上揚，帶動雙雄股價飛上高峰，台股早盤漲幅擴大，站上17900點關卡。

受到投資人持續打賭Omicron變種病毒帶來的威脅沒有先前想像嚴重帶動，標準普爾500指數連續第三個交易日攀高。

道瓊工業平均指數12月8日終場上漲0.1％（35.32點）、收35754.75點，創11月24日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.64％（100.07點）、收15786.99點，創11月24日以來收盤新高。費城半導體指數下跌0.61％（24.32點）點、收3964.44點。

統一投顧指出，變種病毒的輕症化，使市場信心逐步回升，國際股市強勁反彈，帶動昨日指數再創本波段新高，整體多方格局持續。

統一投顧指出，考量疫情干擾逐步淡化，主計處上修台灣今明年GDP，加上景氣對策燈號連九紅，多家重量級公司11月營收亮麗，搭配年底集團及法人作帳啟動，建議持續偏多操作，逢低擇優布局。

以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。