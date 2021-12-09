康和證券指出，近期媒體廣告連續刊載「金融證券業利用轉投資公司炒不動產」一文，不實廣告刊登者近來多次以康和證小股東自救會為名，以明知不實之內容，惡意指摘非屬康和證孫公司之「華和資產公司」，更甚以其買賣不動產，誣指非屬康和證券業務範疇之行徑，康和證券嚴正聲明將研議，追加今年已提起加重之刑事毀謗告訴，以保障投資人權益。康和證券表示，相信司法公正，公司營運、財務、業務並無影響，一切正常運作。

康和證券指出，從無設立總裁職位，也沒有裁決任何事情，因鄭國華是康和證券創辦人，所以尊稱總裁。根據公開資訊觀測站資料顯示，民國92年康和證券董事長為鄭世華（董事長期間為民國88年到95年），民國92年鄭大宇剛自美返國，既非報載所稱擔任董事長職務，更無職權可以知悉或裁決此事。

康和證券表示，轉投資事業均依照證券法令辦理，並經主管機關查核完竣，華和資產不屬康和證之孫公司。財務報告係依照證券商財務報告編製準則等公告編製，民國91年至101年為安侯建業聯合會計師事務所查核簽證，民國102年至110年迄今為勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，該兩家均屬國內四大會計師事務所，符合公司專業治理高要求規範。

康和證券表示，致力專注證券本業經營，鄭大宇自民國107年接任康和證券董事長以來，除107年每股小虧0.45元外，其它年度都正成長，108年EPS0.47元、109年EPS1.83元，110年前11月稅後淨利13.616億元，EPS達2.28元，首度突破2元也創成立以來歷史新高。

康和證在ESG上成效卓著，CSR報告書不僅取得英國BSI國際認證，最近更獲「第14屆TCSA台灣企業永續獎」之永續報告書銀獎殊榮，為少數獲獎之證券業；明年是康和證ESG元年，將更落實公司治理，成為一家永續經營的企業。