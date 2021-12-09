摩根大通證券最新調整對邏輯半導體觀點，研判2022年產業周期觸頂，對晶圓代工指標股世界（5347）看法轉為更保守，認為受折舊成本攀升與潛在庫存調整影響，世界毛利率將在2022年下半年開始走低，降評「劣於大盤」、推測合理股價估值降為135元。

摩根大通證券產業研究表明，8吋晶圓代工產能吃緊狀況正開始緩解（尤其是驅動IC供應商），此狀況將限制世界報價上漲幅度。

長遠來看，摩根大通證券確實擔憂，因8吋產能吃緊，加上為確保取得8吋製程新機台得花費龐大投資經費，部分高訂單量的8吋晶圓客戶（如智慧機電源管理IC、面板驅動IC）可能轉為12吋成熟製程。考量到任何進軍12吋晶圓廠的投資均可能因技術風險，導致毛利率受損，對世界將是一大挑戰。

外資估計，世界2021年每股純益7.18元，較2020年大增逾八成，2022年雖可持續增長為9.56元，然2023年將反轉向下，每股純益年減16％、變成8.01元。